"Коїться пекло!" Україну сколихнуло чергове жорстоке вбивство дитини в Києві

Українців потрясла чергова трагедія з дитиною – в Києві знайшли мертвим 9-річного Захара Черевка, який напередодні пішов брати інтерв'ю у перехожих і зник.

Про те, що в неділю, 23 червня, тіло хлопчика зі слідами насильницької смерті знайшли біля озера Вирлиця, повідомили в Facebook Київ Оперативний. Як уточнюють Вартові еспресо, за попередніми даними, дитину зарізали, а потім втопили.

Користувачі відразу відреагували на тривожну новину. Українці закликали владу ввести найсуворіше покарання за нелюдські злочини проти дітей, а також звернулися до правоохоронців із гострими питаннями.

Захар Черевко Facebook Борщагівка інфо

"Ну ось як так? За що можна було вбити 9-річну дитину. Сподіваюся мерзота, яка це зробила, буде подихати в муках", "Час вводити смертну кару", "Боже, що відбувається в цьому світі?", "Коли це все закінчиться? Діти страждають і гинуть, тому що немає смертної кари за це", "Дев'ять років такого не було. І ось знову", "Твориться якесь пекло","Такого не було навіть в 90-і ", – написали в коментарях.

Користувачі також звернули увагу, що смерть 9-річного Захара вже далеко не перша за літо-2019. Нагадаємо, раніше Україну сколихнула історія моторошного вбивства 11-річної Даші Лук'яненко з Одеської області. У Одесі також знайшли мертвим 8-річного Миколу Перчика, який вважався зниклим безвісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після жорсткого вбивства 11-річної Дарини Лук'яненко на сайті Верховної Ради з'явилася петиція з вимогою посилити захист дітей від сексуального насильства. Ініціатива за один день зібрала 14 тисяч підписів.

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