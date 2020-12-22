Для жінок, які систематично піддаються насильству з боку близьких людей, пандемія та карантин стали справжнім пеклом, а гасло "залишайтеся вдома!" - вироком.

Проблема сплеску домашнього насильства в умовах карантину уже визнана на рівні ВООЗ та ООН. Дані Всесвітньої організації охорони здоров’я свідчать, що у карантин кількість екстрених дзвінків від жінок, які зазнають погроз або насильства з боку партнера, зросли на 60% порівняно з минулим роком.

Україну не оминуло це лихо. 40% опитаних ПРООН українок зізналися, що під час карантину вперше мали гіркий досвід домашнього насильства! Ситуацію погіршує тривале перебування у замкненому приміщенні із кривдниками, відсутність достатньої кількості спеціалізованих притулків, ускладнений доступ до правової допомоги та соціальних послуг.

Зараз третина постраждалих жінок продовжує жити під одним дахом з кривдником. Їм просто нікуди йти. Лише 3% опитаних жертв домашнього насильства знайшли прихисток у спеціалізованих притулках.

Офіційна статистика далеко не повна, але і вона вражає. Лише за перше півріччя 2020 року удвічі збільшилась кількість звернень до поліції щодо фактів домашнього насильства - 101 584 повідомлень проти 68 490. Красномовний приклад Львівської області, де за 9 місяців 2020 року зафіксовано 13640 звернень щодо домашнього насильства! Тоді як за аналогічний період минулого року було лише трохи більше 5 тис.

Ймовірно, після нового року нас чекає черговий локдаун, закриття підприємств та вимушене перебування вдома. Аби запобігти трагічним наслідкам, державі треба діяти на випередження:

створювати мобільні бригади швидкого реагування, які виїжджатимуть на виклики щодо домашнього насильства;

відкривати денні центри та притулки для жертв;

створювати програми реабілітації постраждалих, в тому числі надання соціального житла та роботи, щоб допомогти їм вийти із залежного від кривдника становища.

Нарешті, парламенту потрібно ратифікувати багатостраждальну Стамбульську конвенцію, що створить єдину систему боротьби з домашнім насильством, спираючись на чотири принципи: запобігання, захист, кримінальне переслідування, скоординована політика!

Має діяти і влада на місцях. Особливо тепер, коли кількість жінок у місцевих органах зросла до 36%! Жіночий рух "ЗА МАЙБУТНЄ" та я особисто наразі працюємо з депутатами різних громад і, сподіваємось вже найближчим часом на рівні місцевого самоврядування домогтися ухвалення важливих рішень, що допоможуть тисячам жінок вирватися з пастки домашнього насильства.

Я хочу звернутися і до самих жертв домашнього насильства: не мовчіть і не опускайте руки! Дійте за таким алгоритмом:

- у критичній ситуації негайно викликайте поліцію, знімайте побої та подавайте заяву на ім’я начальника державного правоохоронного органу. Це допоможе покарати кривдника. Закон про боротьбу з домашнім насильством передбачає за цей злочин покарання до 5 років позбавлення волі.

- дізнавайтеся контакти і графік роботи соціально-реабілітаційних або кризових центрів у вашому регіоні. У них постраждала жінка може пробути до трьох місяців, доки не влаштує своє життя.

- обов’язково звертайтеся до Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у вашій області. Його фахівці допоможуть вам скласти необхідні документи для судової справи, здійснять представництво ваших інтересів у суді. Все це цілком безкоштовно.

- звертайтеся на одну з "гарячих ліній" щодо домашнього насильства: 15-47 – урядова цілодобова "гаряча лінія" для жертв домашнього насильства; 116-123 – цілодобова "гаряча лінія" по запобіганню та протидії домашньому насильству; 0 800 213 103 – цілодобова "гаряча лінія" безоплатної правової допомоги.

Головне - наважитись розірвати порочне коло мовчання. Побої і знущання – це не внутрішня родинна справа. Бо це уже – не родина, а катівня. Вірю, завдяки єднанню зусиль нашого руху, представників влади, політиків, законотворців і правоохоронних органів ми зможемо спинити цю наростаючу хвилю насилля!

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