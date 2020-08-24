Тварини уразливі до COVID-19, під загрозою можуть опинитися рідкісні види – вчені

Багато тварин, серед яких – рідкісні види приматів і морських ссавців, можуть бути уразливі до COVID-19.

До такого висновку за допомогою геномного аналізу прийшла міжнародна група дослідників із Каліфорнійського університету в Дейвісі (США), передає Medical Xpress.

Вчені використовували геномний аналіз для порівняння основного клітинного рецептора вірусу у людей – ангиотензинперетворюючого ферменту-2 або ACE2 – у 410 різних видів хребетних, включаючи птахів, риб, амфібій, рептилій і ссавців.

Уточнюється, що 25 амінокислот білка ACE2 у людини важливі для проникнення нового вірусу в клітини організму. ACE2 зазвичай виявляється в багатьох різних типах клітин і тканин, включаючи епітеліальні клітини носа, рота й легень.

"Передбачається, що тварини, у яких усі 25 амінокислотних залишків відповідають людському білку, піддаються найбільшому ризику зараження SARS-CoV-2 через ACE2", – сказала авторка дослідження Джоана Дамас.

"Прогнозується, що ризик буде зменшуватися в міру того, як залишки зв'язування ACE2 конкретного виду будуть відрізнятися від людського", – додала вона.

Вчені підкреслили, що близько 40% видів тварин, потенційно сприйнятливих до SARS-CoV-2, класифікуються Міжнародним союзом охорони природи як такі, що "знаходяться під загрозою".

"Ці дані служать важливою відправною точкою для виявлення вразливих популяцій тварин, що знаходяться під загрозою, схильних до ризику зараження. Ми сподіваємося, що це послужить натхненням для практики, яка захищає здоров'я як тварин, так і людини під час пандемії", – сказав провідний автор дослідження Харріс Левін, професор еволюції та екології Каліфорнійського університету.

До дуже високого ризику зараження, зокрема, схильні деякі види приматів, що знаходяться під загрозою зникнення, такі як західна низинна горила, суматранський орангутанг і північний білощокий гібон.

До групи підвищеного ризику також входять морські ссавці, такі як сірі кити й афаліни, а також китайські хом'яки.

Було виявлено, що домашні тварини, такі як кішки, велика рогата худоба та вівці, мають середній ризик інфікування, а собаки, коні та свині мають низький ризик зв'язування ACE2 з вірусом.

Також було виявлено, що кажани мають дуже низький ризик зараження новим коронавірусом через рецептор ACE2. У дослідженні підтримується ідея про те, що в передачі вірусу від кажана до людини брали участь один або кілька проміжних видів.

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