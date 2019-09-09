"Тварини!" Фото з потяга в Харкові шокували українців

У мережі з'явилися фото з електрички в Харкові, де невідомі залишили відходи після трапези.
Знімки опублікував у Facebook глава Громадської ради при Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій Геннадій Борісічев (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
На кадрах видно, що пасажири залишили шкірки і кісточки від кавуна прямо на сидіннях.
Кадри з потяга в Харкові шокували українців
dozor.kharkov.ua
"Найстрашніше не те, що такі люди вже є в нашому суспільстві, а те, що вони будуть розмножуватися. Там же крім інстинктів нічого немає", – відреагував Борісічев.
У Харкові в електричці залишили сміття
Facebook Геннадія Борісічева
Користувачів обурило видовище в вагоні. "Свинство", "Жах, тварини", "Бидло", "Народ деградує", – написали в коментарях.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в українському потязі у пасажирів під час сну вкрали взуття.
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