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10 вересня • оновлено в 06:35
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"Тварини!" Фото з потяга в Харкові шокували українців

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У мережі з'явилися фото з електрички в Харкові, де невідомі залишили відходи після трапези.

Знімки опублікував у Facebook глава Громадської ради при Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій Геннадій Борісічев (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що пасажири залишили шкірки і кісточки від кавуна прямо на сидіннях.

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Кадри з потяга в Харкові шокували українців

Кадри з потяга в Харкові шокували українців

dozor.kharkov.ua

"Найстрашніше не те, що такі люди вже є в нашому суспільстві, а те, що вони будуть розмножуватися. Там же крім інстинктів нічого немає", – відреагував Борісічев.

У Харкові в електричці залишили сміття

У Харкові в електричці залишили сміття

Facebook Геннадія Борісічева

Користувачів обурило видовище в вагоні. "Свинство", "Жах, тварини", "Бидло", "Народ деградує", – написали в коментарях.

"Тварини!" Фото з потяга в Харкові шокували українців
"Тварини!" Фото з потяга в Харкові шокували українців

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в українському потязі у пасажирів під час сну вкрали взуття.

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Місце
Україна Харків
Тег
потяг
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Ашотакова? В Европе все так делают.
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Иванов Славик
Иванов Славик
Рогули срут везде - в поезде на сиденьях , в туалете мимо толчка ！ Воспитание....
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Типичные укроинцы-хоxлы. То же самое они в этом году пытались оставить на пляжах Крыма. Но крымчане заставляли их всё забирать с собой или жрать на месте.
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