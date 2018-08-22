"Тварини!" Фейк про Гриценка збурив соцмережу

У соцмережі Facebook викликав обурення фейк з фотографією сина лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка Олексія.

Зокрема, під постом, де Олексій Гриценко показав наклейку з його фото і фейковим оголошенням для громадян України, зібралися десятки коментарів з обуренням.

"Дуже нервують)))) Краще б кошти витратили на щось корисне))" - з іронією прокоментував "оголошення" сам Олексій Гриценко, маючи на увазі його авторів.

"Ха-ха, ідіоти... Хворі люди... Мразота... Якась маячня... Тварини!" - пишуть люди в коментарях.

"Олексій, ну Вам то точно є, що розповісти, якщо хто не в курсі, що Ви дійсно були на фронті", - пише користувач Facebook Ірина Воробйова.

"Чим вище рейтинг, тим більше бруду і фейків. Чому дивуватися. Контора працює", - пише користувач Facebook Сергій Бондаренко.

Як повідомляв OBZREVATEL, раніше Гриценко показав листівки з чорним піаром проти нього, які, за його словами, розповсюдила Банкова.