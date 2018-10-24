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Сергій Марченко
Сергій Марченко
Експерт ринку праціВсі статті автора

Твари, ломающие детскую психику, должны быть жестко наказаны

7.5тЧитати матеріал російською

Почему у нас общество хейтеров? Почему вместо того, чтобы поддерживать друг друга, мы готовы вцепиться в глотку за Петю и Юлю, Айфон и Андроид, Трампа, бляхи, тарифы на газ? Сейчас совершенно вопиющий случай в Харькове. Девочку захейтили за то, что ее родители не сдают деньги на подарки учителям. Перед всем классом ребенку отказали в куске торта и пристыдили "неплатежеспособными" родителями. Наверное, все дело в том, что практически каждый из нас пережил подобную травлю в детстве и не воспринимает эту дикую историю, как что-то особенное.

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''Мы построим Украину! С вашей помощью или без нее!''

Помню, моего отца вызывали в школу за то, что я ... слишком много смеялся! Отец потом сказал, что не позволит, чтобы я был клоуном. А я просто любил шутить. До сих пор люблю. И до сих пор искренне не понимаю, почему плохо быть смешным.

Случаев некорректности и глума педагогов надо мной и моими одноклассниками было много. Слишком много. И в школе, и в универе. Мне кажется, на истории, вроде харьковской, надо реагировать максимально жестко. Такие мерзкие твари, как эти мамаши и училка, ломают хороших маленьких людей, впихивая их в свои тесные шаблоны "как все". Маленькой девочке и целому классу преподнесли урок, что быть честным и принципиальным, как ее родители, глупо и позорно. Как она теперь будет жить? Как будут жить во взрослой жизни ее одноклассники, зная, что лучшая стратегия, чтобы не получить по голове – не высовываться, подчиняться, быть, как все?

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Как пропаганда СССР обрабатывала детей

Советская школа не умерла с исчезновением Ленина из букварей. Она умрет, когда в школах прекратится моральное насилие над маленькими и, пока еще, свободными людьми. Теми, кто еще хочет лететь в космос, быть врачом и спасать людей, совершать грандиозные открытия. Наверное, главным реформатором нашего времени станет тот, кто изменит постсоветскую школу и защитит наше будущее от засевших там жадных липких теток с комплексом Наполеона.

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Автор
Сергій МарченкоСергій Марченко
Місце
УкраїнаХарків
Джерело
Джерело:Facebook Сергея Марченко
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Бурий Юрій
Бурий Юрій
Схоже, що все це відбулося в російськомовній школі, бо радянська педагогіка базувалася на тому, щоб виховувати людину-гвинтика, який буде як всі. І майже всі вчителі в російських школах притримуються саме таких поглядів. Це є неіскоренимим, їх так навчили робити за методичками Москви.
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Dell Alex
Dell Alex
Васисуалий, ни фейхоа не разбирающийся в сути самого вопроса, нив его истории, взялся рассказывать, что делать ))) Свинья рассуждает об апельсинах )))
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Fox Allen
Fox Allen
Dell Alex, зато ты охуительный иксперд просто дристанул под статьей чтобы не залеживалось. Иди отсюда, великий носитель лишней хромосомы и почетный скрепоносец. Без тебя как нибудь разберемся что делать.
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