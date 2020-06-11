Президент Європейської народної партії, ексголова Європейської Ради Дональд Туск заявив про необхідність поваги нинішньої влади України до політичних опонентів і дотримання принципів демократії та законності.

Відповідне зауваження він зробив під час конференц-спілкування із п’ятим президентом Петром Порошенком з нагоди третьої річниці безвізового режиму.

"Ви маєте демонструвати повагу - і це сигнал нинішнім політичним керівникам - у першу чергу до демократичних стандартів та законності, солідарності щодо ваших опонентів, якщо ви хочете побудувати сучасну, демократичну державу. Я переконаний, що щонайменше для декого є цілком зрозумілим, що я маю на увазі", – наголосив Туск.

Петро Порошенко провів конференц-спілкування з Дональдом Туском

Також він відзначив величезну роль п’ятого Президента Порошенка у європейському реформуванні України, назвавши його "прикладом політичного лідерства".

"Ваш президентський термін на чолі вашої країни був найкращим прикладом у нашій спільній історії. Прикладом політичного лідерства найвищої якості. І це і моя роль сьогодні - переконати моїх партнерів в Європі продовжувати те, що ми спільно розпочали, і що ми досягли у відносинах між Україною і Європейським Союзом. Я можу повторити, що ви можете розраховувати на мене. Я зроблю все можливе, щоб переконати своїх партнерів у Брюсселі та серед європейських столиць продовжувати наш шлях, проєвропейський шлях у Києві", – зазначив ексголова Європейської Ради.

Туск вимагає поваги від української влади до політичних опонентів

Як відомо, низка світових політиків вже відреагували на політичні переслідування Петра Порошенка. Зокрема, про неприпустимість таких репресій заявив колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт. "Чи збирається президент Зеленський піти шляхом Януковича та кинути за грати свого політичного опонента Петра Порошенка? Якщо це станеться, потрібно буде вжити заходи. Ця справа буде в центрі уваги у відносинах між ЄС та Україною", - написав Карл Більдт у твіттері.

Скріншот поста Twitter Карла Більдта

Колишній спецпредставник Держдепу з питань України порадив Володимиру Зеленському сконцентруватись на побудові національної єдності на тлі російської агресії, а не влаштовувати політичні переслідування. "Вибір, кого переслідувати, - це політичне рішення, оскільки обвинуватити можна кожного. Кращим було б рішення - будувати національну єдність перед обличчям російської агресії на Донбасі та в Криму, як і казав Зеленський у своєму виступі 24 серпня", - пише Курт Волкер.

Скріншот поста Twitter Курта Волкера

Депутат Європейського парламенту, впливовий литовський політик Пятрас Ауштрявічюс теж застеріг адміністрацію Зеленського від політичного переслідування Порошенка. "Угода про асоціацію зобов'язує Україну повністю дотримуватися верховенства закону та інших основоположних принципів. Не може бути жодного політично мотивованого переслідування", - наголосив Ауштрявічюс.

Скріншот поста Twitter Пятраса Ауштрявічюса

Впливовий канадський дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні у 2014-2019 роках Роман Ващук написав у твіттері "Плани кинути Порошенка за грати були вже посеред 2019 року, тон яким задавали емісари Портнова/Коломойського у прагненні помсти за економічні та репутаційні втрати і політичних зисків на фоні негативного публічного сприйняття Порошенка, яке допомогли створити їхні медіа. Я казав про це раніше, і продовжую вірити в те, що очищення від корупції в оточенні попередників - це добре і необхідно. Але відкрита вендетта проти важливого, відомого партнера для західних досягнень останніх п’яти років буде стратегічною помилкою і матиме дуже погані наслідки", - наголошує Роман Ващук.

Скріншот поста Twitter Романа Ващука

Як повідомляв OBOZREVATEL, експосол Канади Ващук розкритикував "політичну вендету" проти Порошенка та застеріг владу України від переслідування п'ятого президента.