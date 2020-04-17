"Туристів б'ють палицями": українець із вагітною дружиною в Індії звернулися до влади з криком душі

Через обмеження авіаперевезень в Україні з Індії вже більше місяця не може виїхати українець Олег Тарнавський із вагітною дружиною.

Свою історію чоловік розповів виданню ZAXID.NET. Він пояснює, що до індійського штату Гоа подружжя відправилося ще у кінці січня, коли жодної пандемії коронавірусу ще не було. Повернутися вони мали 25 березня, однак через карантин не змогли цього зробити.

"Нам дали на повернення в Україну три дні: 14, 15 та 17 березня. Щоб ви розуміли, виїхати з Індії не так просто, це величезна країна і люди розкидані по різних місцях. Наприклад, ми перебуваємо в Гоа, але у нас виліт був з іншого штату. Це ще треба було цілу ніч туди їхати, а транспорт був в Індії повністю паралізований. Наші квитки на 25 березня авіакомпанія, звичайно, скасувала і повернула лише 57 євро із 800", – розповідає Тарнавський.

Купити квитки на останні рейси в Україну у пари не було можливостей, адже вони коштували занадто дорого – близько тисячі євро. А про так звані евакуаційні рейси 25 та 26 березня їх попередили занадто пізно.

Олег Тарнавський ZAXID.NET

"Про них попередили в останній момент, і вони здійснювались із Нью-Делі. Проїзд по Індії повністю неможливий, був один рейс із Гоа на Делі, але з українців туди майже ніхто не потрапив. Кілька людей дісталися на автомобілях, а деяких зупиняла поліція, била і відправляла на карантин", – каже він.

Зараз їм пощастило жити у невеликому будинку в селищі Мандрем у Гоа, його власниця не вигнала їх після введення карантину. Але в країні почали дуже погано ставитися до туристів, оскільки вважають, що саме вони привезли коронавірус: "Людей, які виходили на вулицю, били палицями, забирали в них мотобайки. Це не лише поліція, звичайні індуси теж так поводяться. Звичайно, як і всюди, тут є і гарні люди, які бачать вагітну дружину і намагаються якось допомогти".

Зараз дружина Олега перебуває на 8 місяці вагітності. Навіть якщо за українцями прилетить літак, вона вже не зможе в нього сісти, тому має народжувати в Індії. Тарасенко каже, що їм допомагають волонтери міжнародної організації "Червоний Хрест", а також контактують волонтери з України, допомагають із комунікацією з посольством. Але пара сподівається, що українська влада зможе їм допомогти.

"Попереду для нас немає перспектив. В аптеках немає необхідного для дитинки. Ясно, що в цьому будиночку, де ми зараз, із маленькою дитиною при спеці +40C і з москітами жити буде неможливо", – пояснив чоловік.

Але поки подружжя не бачить ніякої підтримки: "Ми розуміємо, що в Україні ситуація теж важка. Але ми зовсім не відчуваємо підтримки зі сторони держави. І ще проводиться якась дивна пропаганда, що ми тут всі якісь мажори, мільйонери. Ну я вам скажу, мільйонери вже давно у тих місцях, де вони хотіли бути. Тут лишились люди, які стали заручниками ситуації"

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