Туристичний сайт про Карпати зганьбився антисемітським дописом

Сайт Hutzul Guide про туризм у Карпатах втрапив у грандіозний скандал через пост із антисемітським формулюванням.

Текст з'явився на його офіційній сторінці у Facebook і був присвячений проблемі надто дорогих дров на курортах Західної України.

"Жити в горах і купувати дрова – це здирництво. Якщо купують, значить ліс є. Багато рубати у себе ніхто не буде, бо зберігає на майбутнє. Дрова в горах – це святе для кожної родини. І ціни за дрова величезні (ср*ні ж*ди)", – написали на сторінці Hutzul Guide, очевидно натякаючи на стереотип про жадібність.

Сайт Hutzul Guidе попався на антисемітизмі Скріншот сторінки

Таке формулювання обурило голову "Українського єврейського комітету" Едуарда Долинського, про що він написав на особистій сторінці у Facebook.

"Відомий вислів про те, хто випив воду, в Карпатах не актуальний. Там ж*ди всі дрова зжерли. Сайт, між іншим, рекламує туризм", – із докором зазначив він.

Євреї "Известия"

У коментарях під постом інші користувачі також засудили рекламників Hutzul Guide, які допустили використання образливих виразів.

"Дрова в голові у Hutzul", "Кожен раз думаєш, що це дно, але знизу знову стукають", "Про викопаний бурштин ще не говорять?" – обурюються люди в обговоренні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні інтернет-магазин одягу Nu Sho?, який знаходиться в Тернополі, також став фігурантом гучного антисемітського скандалу. Він опублікував на своїх сторінках в Instagram і Facebook рекламу світшоту з образливим написом "Холі шит ти шо ж*д". Після шуму, що здійнявся, магазин видалив пост і вибачився за свою витівку.

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