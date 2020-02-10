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10 лютого • оновлено в 19:05
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Туристичний сайт про Карпати зганьбився антисемітським дописом

2.3т
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Сайт Hutzul Guide про туризм у Карпатах втрапив у грандіозний скандал через пост із антисемітським формулюванням.

Текст з'явився на його офіційній сторінці у Facebook і був присвячений проблемі надто дорогих дров на курортах Західної України.

"Жити в горах і купувати дрова – це здирництво. Якщо купують, значить ліс є. Багато рубати у себе ніхто не буде, бо зберігає на майбутнє. Дрова в горах – це святе для кожної родини. І ціни за дрова величезні (ср*ні ж*ди)", – написали на сторінці Hutzul Guide, очевидно натякаючи на стереотип про жадібність.

Сайт Hutzul Guidе попався на антисемітизмі

Сайт Hutzul Guidе попався на антисемітизмі

Скріншот сторінки

Таке формулювання обурило голову "Українського єврейського комітету" Едуарда Долинського, про що він написав на особистій сторінці у Facebook.

"Відомий вислів про те, хто випив воду, в Карпатах не актуальний. Там ж*ди всі дрова зжерли. Сайт, між іншим, рекламує туризм", – із докором зазначив він.

Євреї

Євреї

"Известия"

У коментарях під постом інші користувачі також засудили рекламників Hutzul Guide, які допустили використання образливих виразів.

"Дрова в голові у Hutzul", "Кожен раз думаєш, що це дно, але знизу знову стукають", "Про викопаний бурштин ще не говорять?" – обурюються люди в обговоренні.

Туристичний сайт про Карпати зганьбився антисемітським дописом

Туристичний сайт про Карпати зганьбився антисемітським дописом

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні інтернет-магазин одягу Nu Sho?, який знаходиться в Тернополі, також став фігурантом гучного антисемітського скандалу. Він опублікував на своїх сторінках в Instagram і Facebook рекламу світшоту з образливим написом "Холі шит ти шо ж*д". Після шуму, що здійнявся, магазин видалив пост і вибачився за свою витівку.

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Особа
Едуард Долинський
Місце
Україна
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Губань Сергій
Губань Сергій
Наскільки зрозуміло, незадоволення синів Ізраїлевих у них викликає просте слово із трьох букв. Не зрозуміло чому. Дайте будь ласка розширене роз'яснення - звідки це слово взялося, що воно означає, приклади його застосування в історії людства, сучасне застосування в різних країнах світу. Тоді і подумаємо, що робити з цим словом.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Надо было ещё больше мелкого фюрера путю ублажать, ещё больше и уважение было бы
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Журба Валентина
Журба Валентина
Зато Долинскому на ближайший месяц есть чем заняться. Ну хоть что-то! Hutzul Guide не рекламирует туризм, это скорее форум, на котором общаются хозяева миниотелей, колыб, кафешек и прочего малого карпатского бизнеса. Есть ли среди них антисемиты? Наверно есть, как есть они и в горах Баварии. Подозреваю, разговор шел, в основном, о дровах, антисемитские штампы были приплетены от небольшого ума.
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