Турист привіз з Туреччини в Запоріжжя коронавірус: аеропорт посилив безпеку

У вівторок, 7 липня, в Запоріжжі зафіксували новий випадок інфікування на коронавірус. COVID-19 виявили у пасажира, який прилетів з Туреччини.

Чоловік, 1991 року народження прибув зі Стамбула два дні тому, повідомляє телеграм-канал Запорізької міської ради.

Відзначається, що в запорізькому аеропорту вжито всіх необхідних заходів безпеки.

Нагадаємо, що за останній тиждень в Україні зафіксували два спалахи COVID-19 в гуртожитках – один в Вишневому Київської області, а другу в Запоріжжі.

Раніше в обласну клінічну лікарню Запоріжжя з підозрою на коронавірус екстрено госпіталізували жінку, яка раніше прилетіла з Італії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 7 липня, в Україні офіційно підтверджено 49 607 випадків коронавірусної інфекції. З них 564 виявлено за минулу добу.