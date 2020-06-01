Туреччина відкриє кордони для українських туристів: названа дата

З 1 липня Україна і Туреччина відновлять туристичні поїздки.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на коментар прес-служби МЗС. Про таке рішення стало відомо після розмови глав зовнішньополітичних відомств двох країн – Дмитра Кулеби і Мевлюта Чавушоглу.

Так, вони узгодили відновлення туристичних подорожей і обговорили ключові заходи високого рівня, які планується провести після поліпшення епідемічної ситуації.

1 червня Туреччина відкриє кордони для українських туристів

"Глава МЗС Туреччини поінформував про рішення турецької сторони відкрити свої кордони для іноземних туристів і відновити регулярні пасажирські перевезення з України з 1 липня поточного року", – йдеться в повідомленні.

У свою чергу, Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина створить всі умови для безпечного відпочинку українців на їхніх курортах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іспанія почне приймати іноземних туристів в кінці липня.