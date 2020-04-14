"Швидше станете частиною РФ!" У Росії огризнулися на слова Турчинова про повернення Криму

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14 квітня • оновлено в 09:31
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Турчинов пообіцяв повернути Крим: у Москві огризнувся

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У Росії цинічно відреагували на заяву екссекретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова про те, що країна може повернути півострів під свою юрисдикцію. У країні-агресорі назвали такий прогноз "неадекватним".

Таку заяву зробив член комітету Ради Федерації з міжнародних справ, сенатор від кримського регіону Сергій Цеков, передає "РИА Новости". Він сказав, що нібито "швидше Україна увійде до складу РФ, ніж отримає Республіку назад".

Нагадаємо, в інтерв'ю OBOZREVATEL Турчинов назвав Росію колосом на глиняних ногах і припустив, що вона успадкувала від Радянського Союзу "генетичні хвороби саморуйнування". Тому, за його словами, "в український дім може повернутися не тільки Донбас і Крим".

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"Турчинов завжди був неадекватною людиною, яка нездатна об'єктивно оцінити ситуацію. Нинішня його заяву лише тому підтвердження. Саме такі люди як Турчинов привели до фактичного руйнування України", – заявив пропагандист.

Крім того, рупор Кремля пригрозив Україні стати частиною Росії. "Всі мрії Турчинова залишаться мріями. У України набагато більше шансів, на кілька порядків, стати частиною Росії. Це більш реальний прогноз в порівнянні з тим, що говорить Турчинов", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Турчинов заявив, що зупинити російську агресію на Донбасі і захистити Україну можна тільки силою.

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Автор
Гліб Іванов
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