Турчинов назвав передумови можливого наступу Росії на Херсон.

Передумовами наступу на Херсон російських військ можуть бути хаос і некерованість ситуації в Україні.

Про це заявив екссекретар РНБО України, керівник штабу “Європейської солідарності” Олександр Турчинов, коментуючи заяву колишнього командувача Збройними силами США в Європі Бена Ходжеса щодо можливості вторгнення росіян до Херсону, передає "5 канал".

"Путіну потрібна ситуація в Україні, як наприкінці 2013 – на початку 2014 року, коли в Україні було безвладдя. Сьогодні, коли ми бачимо, що посилюється криза і некерованість ситуації в Україні, це і може бути передумовами для військової агресії РФ", – сказав Турчинов.

Говорячи про те, що українські військові готові дати відсіч ворогу, екссекретар РНБО зазначив, що "коли російські військові "обмочаться" в Криму", тільки тоді з’явиться джерело обіцяної Путіним води, тому що українці готові боронити свою землю.

Нагадаємо, Ходжес раніше заявив, що Росія може напасти на південь України, так само, як вона атакувала Грузію в 2008 році – скориставшись президентськими виборами у США. За його словами, у такий момент захід може неналежно відреагувати на російську агресію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський генерал Бен Ходжес припустив, що у вересні Росія може здійснити військове вторгнення в Херсонську область через посуху і нестачу води в Криму.