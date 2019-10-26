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26 жовтня • оновлено в 21:48
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Тумани і сильний вітер: синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні

1.8т Читати матеріал російською

Україну в неділю, 27 жовтня, продовжать накривати сильні тумани.

Як попереджають синоптики Укргідрометцентру, вночі та вранці в Україні (крім північних областей) видимість близько 200-500 метрів.

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Туман в Україні

Туман в Україні

Ілюстрація

Крім того, в неділю очікується посилення вітру, температура повітря знизиться в Сумській, Полтавській та Донецькій областях (на 1-2°). Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9 градусів тепла.

Тумани і сильний вітер: синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на суботу, 26 жовтня, в Україні значних перевищень рівнів забруднення атмосферного повітря не зафіксовано.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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