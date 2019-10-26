Тумани і сильний вітер: синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні

Україну в неділю, 27 жовтня, продовжать накривати сильні тумани.

Як попереджають синоптики Укргідрометцентру, вночі та вранці в Україні (крім північних областей) видимість близько 200-500 метрів.

Туман в Україні Ілюстрація

Крім того, в неділю очікується посилення вітру, температура повітря знизиться в Сумській, Полтавській та Донецькій областях (на 1-2°). Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9 градусів тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на суботу, 26 жовтня, в Україні значних перевищень рівнів забруднення атмосферного повітря не зафіксовано.

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