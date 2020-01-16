Тумани і паморозь: синоптикиня розповіла, коли до України прийдуть опади

У п’ятницю, 17 січня, Україну накриє антициклон під назвою Dirk, який у більшості областей спровокує погоду без опадів.

Із метеорологічних явищ українці в своїх регіонах побачать тільки тумани і, кому пощастить, паморозь. Таким прогнозом на останній робочий день тижня поділилася на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, найближчої ночі температура повітря сягне 0… -5, а вдень завтра очікується до 5-ти градусів тепла.

Найближчими днями в Україні очікуються тумани і паморозь

У Києві п’ятниця теж буде сухою, уночі стовпчики термометрів покажуть 0… -2, вдень +2… +4 градуси.

"Які б метеорологічні бурі десь не бушували, які б сніги не випадали і морози не тріщали, у нас, в Україні, продовжується, вже й не знати який, термін антициклонів та вітрів південного, тобто, теплого, напрямків", – написала Діденко.

Вона підкреслила, що всі дощі, сніги та вітри – це "зона відповідальності" циклону Heike, який принесе негоду тільки до Західної Європи.

Карта погоди Facebook Наталі Діденко

Тому в Україні голодна кутя і Водохреще, 18-19 січня, відзначаться невеликим похолоданням, щоправда, переважно в нічні години. А найближчі опади з’являться тільки наприкінці наступних вихідних, з 24-го січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL , вже на початку лютого Україну можуть накрити сильні морози – до -15 градусів вночі, а поки українців чекає досить тепла, як для січня, погода.

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