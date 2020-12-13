Тумани і ожеледиця: українців попередили про небезпечну погоду в понеділок. Карта

Погода в Україні у понеділок, 14 грудня, місцями буде дощовою і сніжною, а в деяких регіонах – сонячною.

Водночас синоптики попередили про ожеледицю на дорогах і тумани вночі та вранці (видимість 200-500 м; I рівень небезпеки, жовтий) майже по всій країні (крім південно-східної частини), повідомляється на сайті Українського гідрометцентру (щоб подивитися карту погоди, доскрольте сторінку до кінця).

Опади у вигляді дощів з мокрим снігом очікуються в північних, центральних, а також Одеській областях. На півдні і заході буде сонячно.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 морозу до 1 тепла, в південних регіонах до +2 +6. Удень також від 1 морозу до 1 тепла; на заході, місцями в центрі до +3 і до 11 тепла на півдні.

Погода у Києві в понеділок також буде дощовою з мокрим снігом, вдень і вночі від 1 морозу до 1 тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дали прогноз погоди на Миколая, а також Різдво і Новий рік.