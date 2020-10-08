Україну накрили тумани та зливи: оголошено штормове попередження
8 жовтня в багатьох регіонах України спостерігатимуться складні погодні умови.
За прогнозом Українського гідрометцентру, вдень в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях очікуються значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).
Вранці цього дня в Київській області та по Києву – туман, видимість 200-500 м.
У східних областях та більшості районів Одеської області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Вночі в Києві вже помітили сильний туман. Вражаючими світлинами поділилися користувачі соцмереж.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в частині України погода значно погіршиться.