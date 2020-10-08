Україну накрили тумани та зливи: оголошено штормове попередження

Obozrevatel Суспільство 09:43, 8.10.2020 Оновлено: 10:32, 8.10.2020

8 жовтня в багатьох регіонах України спостерігатимуться складні погодні умови.

За прогнозом Українського гідрометцентру, вдень в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях очікуються значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).

Вранці цього дня в Київській області та по Києву – туман, видимість 200-500 м.

У східних областях та більшості районів Одеської області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Україні погіршиться
Скриншот Укргідрометцентр

Вночі в Києві вже помітили сильний туман. Вражаючими світлинами поділилися користувачі соцмереж.

До Києва в ніч з 7 на 8 жовтня прийшов сильний туман
Elena Dybenko Facebook
До Києва в ніч з 7 на 8 жовтня прийшов сильний туман
Irina Moskovchenko Facebook
До Києва в ніч з 7 на 8 жовтня прийшов сильний туман
Vladyslav Sodel Facebook

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в частині України погода значно погіршиться.

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