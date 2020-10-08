Україну накриють тумани і зливи: оголошено штормове попередження

8 жовтня в багатьох регіонах України спостерігатимуться складні погодні умови.

За прогнозом Українського гідрометцентру, вдень в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях очікуються значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).

Вранці цього дня у Київській області та по Києву – туман, видимість 200-500 м.

У східних областях та більшості районів Одеської області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в частині України погода значно погіршиться.