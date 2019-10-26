Туман в Україні: з'явилися свіжі дані про забруднення повітря

Станом на суботу, 26 жовтня, в Україні значних перевищень рівнів забруднення атмосферного повітря не зафіксовано.

Концентрацій оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу, які могли б бути віднесені до високих, в атмосфері на виявили, повідомляє пресслужба ДСНС.

"На території України утримується антициклонний характер погоди, що обумовлює відсутність опадів, слабкий вітер, підвищення температури повітря від поверхні землі до висоти 700-800 м (інверсія), відсутність вертикального перемішування повітря, густі тумани. Ці фактори сприяють накопиченню в приземному шарі забруднюючих речовин . в той же час, значного зростання рівнів забруднення повітря не спостерігається", – йдеться в повідомленні.

Однак рятувальники відзначили, що незначні перевищення гранично допустимих концентрацій помічені в Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам'янському.

У ДСНС додали, що синоптична ситуація не відрізняється від аналогічних погодних умов в попередні роки, тому в Україні немає істотних підстав для занепокоєння про стан повітря.

При цьому, за повідомленням синоптиків в період з 28 по 29 жовтня 2019 на території України очікується поліпшення синоптичної ситуації.

Туман

Як повідомляється OBOZREVATEL , в Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що з 15 по 21 жовтня концентрація шкідливих речовин в повітрі Києва була значно перевищена.

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