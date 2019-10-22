Туман у Києві: Супрун дала поради, як врятуватися від забруднення повітря

Українцям для зменшення забруднення повітря потрібно утриматися від поїздок на авто, куріння і спалювання листя, поки не розсіється накопичився в повітрі чадний газ.

Про це в Facebook повідомила колишня в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун, коментуючи смог в Києві.

"Рівень СО в повітрі залежить від багатьох факторів. Основне його джерело – викиди від автомобілів. Атмосферний вміст оксиду вуглецю в типових міських районах становить близько 10 проміле (частин на мільйон), приблизно в 100 разів вище, ніж в атмосфері Землі в цілому. В районах з великим трафіком рівень СО може піднятися до 50 проміле", – зазначила вона.

Супрун попередила, що підвищений рівень оксиду вуглецю зменшує кількість кисню, що переноситься кров'ю. Як наслідок, життєво важливі органи не отримують достатню кількість кисню. Для немовлят, вагітних жінок або людей з хворобами дихальних шляхів це критично. Крім того, високий рівень СО може впливати на координацію і концентрацію уваги.

Також забруднює повітря спалювання листя, трави, сміття та горіння боліт (торфовищ).

"Наприклад, під час згоряння тонни рослинних залишків, в повітря вивільняється біля 9 кг мікрочастинок диму. До його складу входять пил, оксиди азоту та сірки, чадний газ, важкі метали, діоксини і низка канцерогенних сполук. Через особливості погодних умов (відсутність вітру, високої вологості, температурні інверсії), ймовірно, ці небезпечні сполуки залишаються біля поверхні землі, а не розсіюються в повітрі", – пояснила Супрун.

Туман у Києві

Ексглава МОЗ розповіла, що робити, щоб зменшити викиди:

Не спалювати листя. Їх найкраще залишати під деревами. Виняток становить листя каштанів, яке неодмінно слід прибрати і закопати, адже в ньому зимує шкідник – каштанова міль.

Не спалювати стерню і сухостій. Це руйнує грунт і вбиває в вогні живих істот, які їх населяють.

Потрібно розповісти знайомим і родичам про те, що не треба спалювати листя або сміття.

Відмова від автомобілів, по крайней мере, на період тихих теплих днів і холодних ночей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні зафіксовано найвищий рівень концентрації чадного газу (СО), нарівні з промисловими районами Китаю або США.

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