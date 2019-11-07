Туман повертається: синоптики попередили про небезпеку в Україні

У п'ятницю, 8 листопада, в Україні буде спостерігатися густий туман, який обмежить видимість на 200-500 метрів.
Про це попереджає пресслужба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"По Україні 8 листопада вночі та вранці на Правобережжі туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий)", – йдеться в повідомленні.
У столиці та Київській області 8 листопада вранці спостерігатиметься туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий).
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві з 29 жовтня по 4 листопада зафіксували перевищення гранично допустимих концентарцій шкідливих речовин в повітрі.
Нагадаємо, що в жовтні в Києві кілька дні поспіль був густий туман, через що багато жителів почали бити на сполох. Ситуація ускладнювалася палаючими торфовищами, через які в повітрі осідали шкідливі речовини.
Жителям порадили пити багато води, не провітрювати приміщення, не виходити на вулиці без крайньої потреби і включити кондиціонери.
Туман в Україні
Пізніше в КМДА повідомили, що туман був викликаний особливостями температурного режиму в жовтні.
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