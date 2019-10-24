Туман і смог в Україні: Мінекоенерго пішло на радикальні заходи

На екстреній нараді з приводу туману і смогу, які накрили Україну, в Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища ініціювання вимір забруднення повітря незалежними лабораторіями.

Про це розповіли на сайті відомства. Там відзначили, що концентрація оксиду вуглецю з 15 по 21 жовтня 2019 в атмосферному повітрі залишалися в звичних параметрах, властивих на цю пору року. Однак уточнили, що це не означає, що повітря чисте.

За словами учасників наради, показники в більшості міст практично не відрізняються від тих, які зазвичай фіксуються. Тобто, говорити про те, що повітря раптово почало забруднюватися, з'явилися якісь нові джерела викидів в атмосферу шкідливих речовин, немає підстав.

Міста України накриває густий туман і смог

"Але це не означає, що повітря в українських містах чисте. Переважно джерелом забруднюючих речовин в містах України є автомобільний транспорт, у великих промислових містах - викиди підприємств", - відзначають в Мінекоенерго.

Щоб отримати більш точні дані, на нараді вирішили провести додаткові дослідження незалежними лабораторіями. Заміри будуть проводитися у відповідності до європейських параметрами. Також у відомстві планують модернізувати повністю моніторингову систему і перевести її в онлайн-режим.

Крім того, в міністерстві заявили, що ведуть роботу і над тим, щоб на підприємствах зменшити викиди, які забруднюють повітря.

Відзначимо, що за даними постів спостереження центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, станом на 24 жовтня перевищення рівнів забруднення атмосферного повітря не зафіксовано.

Зокрема, в Києві результати досліджень не виявили значних перевищень гранично-допустимої концентрації вимірювальних показників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні був зафіксований найвищий рівень концентрації чадного газу (СО), нарівні з промисловими районами Китаю або США.

OBOZREVATEL докладно дізнався, чому країну накрив смог. Ймовірні причини цього – промислові викиди, а також горіння торфовищ і звичка українців восени масово спалювати листя.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!