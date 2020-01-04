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4 січня • оновлено в 12:36
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Туман і ожеледь: українських водіїв попередили про небезпеку

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У Закарпатській та Дніпропетровській областях України 4 січня на дорогах утворилася небезпечна ожеледиця.

Покриття на інших трасах сухе. Про це повідомили на сайті Укравтодору.

Середня температура повітря на заході і півдні країни становить +2 ...- 4 градуси за Цельсієм. У центральних, північних і східних областях -2 ..- 6 градусів.

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Ожеледь

Ожеледь

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"Виконуються роботи по обробці проїжджої частини доріг протиожеледними матеріалами. Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечений, заторів в русі не зафіксовано", – йдеться в повідомленні.

В Укргідрометцентрі зазначили, що 4 січня пройде без опадів. В суботу в Україні очікується хмарність з проясненнями.

Раніше OBOZREVATEL писав, що за прогнозами синоптика Наталії Діденко, найближчі вихідні, 4 та 5 січня, більшість регіонів України накриє мокрий сніг з дощем. Перш за все він випаде на заході країни, а ближче до вечора 4 січня – і на півночі.

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
погода
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