Туман і ожеледь: українських водіїв попередили про небезпеку

У Закарпатській та Дніпропетровській областях України 4 січня на дорогах утворилася небезпечна ожеледиця.

Покриття на інших трасах сухе. Про це повідомили на сайті Укравтодору.

Середня температура повітря на заході і півдні країни становить +2 ...- 4 градуси за Цельсієм. У центральних, північних і східних областях -2 ..- 6 градусів.

Ожеледь news.liga.net

"Виконуються роботи по обробці проїжджої частини доріг протиожеледними матеріалами. Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечений, заторів в русі не зафіксовано", – йдеться в повідомленні.

В Укргідрометцентрі зазначили, що 4 січня пройде без опадів. В суботу в Україні очікується хмарність з проясненнями.

Раніше OBOZREVATEL писав, що за прогнозами синоптика Наталії Діденко, найближчі вихідні, 4 та 5 січня, більшість регіонів України накриє мокрий сніг з дощем. Перш за все він випаде на заході країни, а ближче до вечора 4 січня – і на півночі.

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