Головна Новини
14 січня • оновлено в 07:26
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Туман і до -11: синоптики змінили прогноз на 14 січня в Україні

Читати матеріал російською

В Україні у вівторок, 14 січня, синоптики обіцяють в Україні суху погоду. Місцями очікується туман.

Температура повітря вночі від 1° тепла до 4° морозу, у Карпатах 6-11° морозу; вдень 1-6° тепла. Вітер південно-західний і південно-західний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Новини
"Погода-розумниця!" Синоптикиня дала святковий прогноз по Україні
Туман і до -11: синоптики змінили прогноз на 14 січня в Україні

У Києві 14 січня також без опадів. Вранці місцями можливий туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

Погода в Україні

Погода в Україні

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, раніше синоптик озвучив аномальний прогноз в Україні на Водохреща.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги