Туман і до -11: синоптики змінили прогноз на 14 січня в Україні

В Україні у вівторок, 14 січня, синоптики обіцяють в Україні суху погоду. Місцями очікується туман.

Температура повітря вночі від 1° тепла до 4° морозу, у Карпатах 6-11° морозу; вдень 1-6° тепла. Вітер південно-західний і південно-західний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві 14 січня також без опадів. Вранці місцями можливий туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

Погода в Україні Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, раніше синоптик озвучив аномальний прогноз в Україні на Водохреща.

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