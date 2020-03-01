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1 березня • оновлено в 20:03
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/ Суспільство

Тука: питання про переговори з ОРДЛО розділило Україну

2.4т
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В Україні громадська думка розділилася навпіл у питанні про можливість прямих переговорів влади з представниками окупаційних адміністрацій "ДНР" і "ЛНР".

Про це розповів в ефірі ObozTV колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, коментуючи результати соціологічного опитування щодо ситуації на Донбасі, проведеного Центром Разумкова.

"У цьому дослідженні є цифри, про які слід сказати. Питання, яке практично навпіл розділило суспільство. Я очікував, можливо, ставлення до курсу в ЄС, ставлення до курсу в НАТО - ні, тими цифрами я приємно здивований. А ось питання, треба чи проводити так звані "прямі переговори" з керівниками окупаційних адміністрацій - десь 42% на 43%", - заявив він.

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"Тобто половина респондентів вважає за доцільне проводити такі переговори. Влада поки що на це не йде, а суспільство - вже", - підкреслив колишній заступник міністра.

Тука навів дані минулого дослідження Центру Разумкова під час виборчої кампанії: "Найбільша підтримка такої ідеї була серед прихильників ОПЗЖ, і вона становила лише 36%. А зараз взагалі без партійної прив'язки населення 43%. Крапля за краплею вони свою справу роблять".

Тука: питання ОРДЛО розділило українців навпіл

Як повідомляв OBOZREVATEL, в опитуванні Центру Разумкова більшість українців визнали, що на сході України йде війна з Росією, і висловилися за повернення окупованих територій на колишніх умовах без "особливого статусу".

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Теми
соціологічні опитування Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Георгій Тука
Місце
Україна
Теги
Новини ДНР Новини ЛНР Новини Донбасу ОРДЛО Донбас опрос
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Нацисты а вы же оккупированы, мозги гибридами изнасилованы)))
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Раскина Элла
Раскина Элла
Тука, тебе не нравится народ?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Только ли этот вопрос разделил Украину? А язык? А майдан? А бaндера? А 9 мая? Даже коронавирус вас разделил. Миром и согласием даже не пахнет на Украине.
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