Тука: питання про переговори з ОРДЛО розділило Україну

В Україні громадська думка розділилася навпіл у питанні про можливість прямих переговорів влади з представниками окупаційних адміністрацій "ДНР" і "ЛНР".

Про це розповів в ефірі ObozTV колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, коментуючи результати соціологічного опитування щодо ситуації на Донбасі, проведеного Центром Разумкова.

"У цьому дослідженні є цифри, про які слід сказати. Питання, яке практично навпіл розділило суспільство. Я очікував, можливо, ставлення до курсу в ЄС, ставлення до курсу в НАТО - ні, тими цифрами я приємно здивований. А ось питання, треба чи проводити так звані "прямі переговори" з керівниками окупаційних адміністрацій - десь 42% на 43%", - заявив він.

"Тобто половина респондентів вважає за доцільне проводити такі переговори. Влада поки що на це не йде, а суспільство - вже", - підкреслив колишній заступник міністра.

Тука навів дані минулого дослідження Центру Разумкова під час виборчої кампанії: "Найбільша підтримка такої ідеї була серед прихильників ОПЗЖ, і вона становила лише 36%. А зараз взагалі без партійної прив'язки населення 43%. Крапля за краплею вони свою справу роблять".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в опитуванні Центру Разумкова більшість українців визнали, що на сході України йде війна з Росією, і висловилися за повернення окупованих територій на колишніх умовах без "особливого статусу".

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 21:00 на ObozTV.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал