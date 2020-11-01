Ляшко нагадав про ще одну хворобу "національного рівня" крім COVID-19

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко нагадав про важливість профілактики в Україні іншої інфекційної хвороби "національного рівня", крім COVID-19, – туберкульозу.

Крім того, на своїй сторінці у Facebook Ляшко звернувся до українців, закликавши не приймати антибіотики безконтрольно, в тому числі при коронавірусі.

"Споживання антибіотиків під час боротьби з COVID-19 зросло в рази. Упевнений, що це дасть свій негативний внесок у зростання стійкості до протимікробних препаратів", – зазначив санлікар.

Що стосується туберкульозу, то, за даними Ляшка, за вересень 2020 року в Україні було зареєстровано 1322 особи з цією хворобою. Всього від туберкульозу лікується понад 14 000 осіб.

"На жаль, туберкульоз не зник і вимагає уваги і системного підходу до протидії розповсюдження цього вірусу з боку державних інститутів і організацій громадянського суспільства", – підкреслив глава міністерства.

За його словами, актуальне внесення змін до законодавства для забезпечення сталого та ефективного впровадження послуг для осіб із туберкульозом.

"І це, перш за все, безперебійне забезпечення специфічним протитуберкульозним лікуванням, впровадження сучасних світових методів і підходів у лікуванні і, звичайно, соціальний супровід, орієнтований саме на потреби людей із туберкульозом", – написав Ляшко.

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Facebook / Віктор Ляшко

Як писав OBOZREVATEL, від COVID-19 31 жовтня помер 63-річний ексмер Павлограда Дніпропетровської області Іван Метелиця.