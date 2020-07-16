ЦВК заявила про проблеми з організацією місцевих виборів в Україні

Центральна виборча комісія України попередила про проблеми з організацією місцевих виборів, запланованих на 25 жовтня 2020 року.

На сайті ЦВК кажуть, що підготовка до них відбувається у складних умовах з елементом правової та організаційної невизначеності.

Проблеми обумовлені прийняттям нового Виборчого кодексу України, карантинними обмеженнями, нестабільною епідеміологічною ситуацією, недофінансуванням і незавершеністю реформи адміністративно-територіального устрою.

"Розсинхронізація прийняття рішення про зміни адміністративно-територіального устрою та внесення змін до Виборчого кодексу України можуть викликати нові прогалини у правовому регулюванні, створити невиправдані складнощі і привести до непрогнозованих результатів", – йдеться у зверненні ЦВК.

Відзначається, що неприйняття рішення про утворення нових районів спричинить за собою "значні проблеми" із проведенням виборів до районних рад, оскільки організаційно неможливо буде віднести територію таких громад до конкретного району.

"Це зумовить невизначеність щодо утворення округів, організації голосування, транспортування виборчої документації, встановлення підсумків і результатів голосування в таких громадах і районах", – пояснили в зверненні.

Крім того, у ЦВК наголосили, що "зволікання" з прийняттям законопроекту щодо внесення змін до Виборчого кодексу і з вступом його в силу "може привести до неможливості здійснення окремих процедур".

Як писав OBOZREVATEL раніше, Верховна Рада призначила проведення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. За відповідний проект постанови проголосували 326 народних депутатів.