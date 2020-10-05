ЦВК затвердила форми протоколів територіальних виборчкомів
Центральна виборча комісія затвердила форми протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування та результати місцевих виборів.
Це відбулося на засіданні 4 жовтня, повідомляє пресслужба відомства. Крім того, було остаточно ухвалено Порядок виготовлення, передачі та вимоги до протоколів територіальних і дільничних виборчих комісій.
"Порядок регулює питання виготовлення та вимоги до протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях з відповідних місцевих виборів, протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідного виборчого округу (його частини), протоколів ТВК про результати виборів (голосування) з відповідних місцевих виборів та їх передачі відповідним виборчим комісіям", – пояснили у ЦВК.
Також її представники наголосили, що у звʼязку із надходженням подань щодо зміни складу ТВК внесено зміни до складу низки територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів.
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