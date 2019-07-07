ЦВК скасувала реєстрацію 11 кандидатів у народні депутати: що трапилося

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію 11 кандидатів у народні депутати, які балотуються по одномандатних виборчих округах (ОВО).

Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні комісії, передає "Укрінформ".

Як повідомили в ЦВК, вони розглянули заяви кандидатів у народні депутати України, які балотуються в ОВО, висунутих політичними партіями та у порядку самовисування, про відмову балотуватися на позачергових виборах народних депутатів України, і прийняла рішення про скасування реєстрації 11 кандидатів у народні депутати України.

"А саме: у порядку самовисування – Ретівова І.О. – в ОВО № 50, Бабенка М.М. – в ОВО № 90, Глиняного Л.П. – в ОВО № 92, Бойка О.В. – в ОВО № 97, Костяка М.М. – в ОВО № 183; висунутих політичною партією "Опозиційна платформа - За життя" – Подостройця К.О. – в ОВО № 135, Бальжик М.М. – в ОВО № 136, Граждана В.В. – в ОВО № 141, Шкарівського В.М. – в ОВО № 143; висунутих Політичною партією "Опозиційний блок" – Тулюлюка О.В. – в ОВО № 204, Левківського М.П. – в ОВО № 207", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ЦВК внесла зміни до своєї постанови від 26 червня 2019 року № 1346 "Про форму, колір і тексти виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року", виключивши із відповідних додатків відомості про вказаних кандидатів у народні депутати України.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, якщо рішення Шостого апеляційного адмінсуду про повторне жеребкування партій набуде чинності, позачергові вибори до Верховної Ради опиняться під загрозою зриву. Адже до 21 липня просто не встигнуть надрукувати потрібну кількість бюлетенів.

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