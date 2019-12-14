ЦВК придбала авто за мільйон гривень: фото

Центральна виборча комісія придбала автомобіль Lexus вартістю більше, ніж мільйон гривень.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав екс-перший заступник голови правління ПАТ "Укргазвидобування" Олексій Тамразов. За його словами, мова йде про Lexus ES 250.

За інформацією на сайті відкритих електронних аукціонів Prozorro, таке авто вартує 1,2 мільйони гривень.

ЦВК придбала авто за мільйон гривень

На переконання Тамразова Lexus для державних установ, ще не на часі.

"Міністри жаліються на низьку зарплату , як каже Дмитро Дубілет. Президент отримує зарплатню - 29 тис грн., а центральна виборча комісія, минулого тижня придбала собі Lexus. Відносно недорогу для цієї марки модель - ES 250 за 1,1 млн грн. Мені здається, що Lexus для держ установ, ще не на часі", – написав він.

ЦВК придбала авто за мільйон гривень

Як писав OBOZREVATEL, у центрі Києва зауважили оновлений кортеж другого президента України Леоніда Кучми. Тепер колишній глава держави їздить на більш свіжому Mercedes.

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