ЦВК пожартувала про вибори в США і відхрестилася від дедлайнів оголошення результатів

В Україні 25 жовтня пройшли місцеві вибори-2020. Результати голосування повинні були оголосити через 12 днів – не пізніше ніж 6 листопада, чого не сталося.

У п'ятницю, 6 листопада, пресслужба ЦВК пожартувала про вибори в США і відхрестилася від дедлайнів на сторінці в Facebook.

"Весь світ застиг в очікуванні результатів виборів у США... і в Україні! За посиланням ви можете знайти оновлені дані про результати виборів депутатів 585 місцевих рад і 687 сільських, селищних, міських голів", – йдеться в повідомленні ЦВК, незважаючи на те, що вже мали бути оголошені остаточні результати.

У коментарях під публікацією українці спитали, як покарають територіальні виборчі комісії, які не встигли опублікувати результати до 6 листопада.

"Згідно з Виборчим кодексом ТВК мають встановити результати голосування до 6 листопада. Оприлюднення інформації не передбачає чітких термінів", – відхрестилися від обіцянок у ЦВК.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, другий тур місцевих виборів пройде в 15 українських містах 15 і 22 листопада. До раніше названих населених пунктів додалися ще чотири міста – Одеса, Дніпро, Кривий Ріг та Українка.