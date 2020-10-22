ЦВК назвала кількість виборців на місцевих виборах в Україні

Карина Бондаренко Суспільство 08:21, 22.10.2020

На місцевих виборах-2020 в Україні право проголосувати отримали 28 мільйонів 622 тисячі виборців.

Про це повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії.

"Якою ж буде явка, стане відомо тільки в день виборів 25 жовтня", – зазначила член ЦВК Ірина Єфремова.

За її словами, на виборчі дільниці вже надійшли уточнені списки виборців і розпочата передача бюлетенів.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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