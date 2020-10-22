ЦВК назвала кількість виборців на місцевих виборах в Україні
На місцевих виборах-2020 в Україні право проголосувати отримали 28 мільйонів 622 тисячі виборців.
Про це повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії.
"Якою ж буде явка, стане відомо тільки в день виборів 25 жовтня", – зазначила член ЦВК Ірина Єфремова.
За її словами, на виборчі дільниці вже надійшли уточнені списки виборців і розпочата передача бюлетенів.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
раніше Центрвиборчком опублікував відеоінструкцію про те, як заповнювати бюлетень на місцевих виборах.
Також в ЦВК попередили, з яким паспортом не вийде проголосувати на виборах.
Крім цього, українцям пояснили, як проголосувати на виборах у разі хвороби.