Цькування в школах через гроші: українці назвали винного

Причиною скандального інциденту, коли в Харкові 6-класницю публічно принизили через відмову її батьків брати участь у різних поборах, є небажання суспільства визнавати проблему "скидання" грошей.

Такими є результати опитування на сайті OBOZREVATEL, участь у якому взяли понад 10 тисяч осіб.

"У Харкові публічно принизили школярку через гроші: хто винен?" - на таке питання пропонувалося відповісти читачам видання.

Велика частина тих, хто проголосував (54%), обрали варіант відповіді: "Суспільство. Побори стали звичайною справою".

Кожен п'ятий (21%) винною вважають учительку, "яка проігнорувала ситуацію".

Лише на один відсоток менше (20%) респондентів відповіли: "Звичайно, батьки учнів, які влаштували весь цей балаган".

Найменша кількість читачів (5%) звинувачують у трагедії батьків дівчинки, які не здали гроші. "Ніхто не повинен кормити чужих дітей", - впевнені вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в школі Одеси зацькували маму за зайву цікавість із приводу грошей на потреби класу.