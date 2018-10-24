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/Суспільство

Цькування в школах через гроші: українці назвали винного

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Причиною скандального інциденту, коли в Харкові 6-класницю публічно принизили через відмову її батьків брати участь у різних поборах, є небажання суспільства визнавати проблему "скидання" грошей.

Такими є результати опитування на сайті OBOZREVATEL, участь у якому взяли понад 10 тисяч осіб.

"У Харкові публічно принизили школярку через гроші: хто винен?" - на таке питання пропонувалося відповісти читачам видання.

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Велика частина тих, хто проголосував (54%), обрали варіант відповіді: "Суспільство. Побори стали звичайною справою".

Кожен п'ятий (21%) винною вважають учительку, "яка проігнорувала ситуацію".

Лише на один відсоток менше (20%) респондентів відповіли: "Звичайно, батьки учнів, які влаштували весь цей балаган".

Найменша кількість читачів (5%) звинувачують у трагедії батьків дівчинки, які не здали гроші. "Ніхто не повинен кормити чужих дітей", - впевнені вони.

Цькування в школах через гроші: українці назвали винного

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в школі Одеси зацькували маму за зайву цікавість із приводу грошей на потреби класу.

Читайте всі новини по темі "опитування Обозревателя" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
опитування ОбозревателяшколаНовини для школярівІнциденти в школах
Місце
Україна
Об'єкти
Харківпобори в школішкола
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Васильєв Артем
Васильєв Артем
Винувата мамаша, котра пожлобилася здати бабло! Чому інші мають за власний рахунок годувати чужу дитину. Брєд і маразм. Те що мамаша, тварь рідкісна, це факт. Це ж треба вміти так все перекрутити, щоб створити таку ситуацію.
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