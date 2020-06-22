Цивільна дружина глави Херсонської облради Владислава Мангера, якого заарештували у справі про вбивство Катерини Гандзюк, Інна Прокоф'єва публічно подякувала користувачів Facebook, які заявили, що активістка сама винна в нападі.

Про це повідомив блогер Іван Оберемко в Facebook. Він додав скріншоти коментарів з мережі. Так, вона написала "Спасибі за позицію" у відповідь на коментар користувача з ніком Слава Пориваєв "Як ви дістали. Облили, значить було за що".

"Тим часом дружина Мангера публічно "дякує за позицію" людей, які говорять, що Катя Гандзюк сама винна, що Мангер замовив облити її кислотою (Мангера підозрюють в замовленні нападу на Катерину Гандзюк – Ред.)", – зазначив блогер.

Facebook Івана Оберемко

Відзначимо, що Прокоф'єва в коментарях також підтвердила, що перебуває з Мангером у цивільному шлюбі – за її словами, вони разом живуть 10 років.

Скріншот / censor.net.ua

Пізніше під цим же постом Прокоф'єва написала: "Дякую за позицію" не зовсім коректна відповідь з мого боку. Я так розумію, ви не визнаєте провини Владислава – ось за це спасибі!". Скріншот вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

Facebook Інни Прокоф'євої

Facebook Івана Оберемко

Як повідомляв OBOZREVATEL: