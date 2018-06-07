"Цинізму немає меж": українські військові звернулися до вболівальників РФ

Українські військові застерегли російських уболівальників перед Чемпіонатом світу 2018 з футболу в тому, що країна використовує їх для відбілювання репутації.

Відповідне відеозвернення до фанатів записав полковник, командир 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади Сергій Собко. Відео опубліковано в Facebook "Закарпатського Легіону".

"Росія використовує вашу любов до футболу, аби відбілити себе, аби всім здалося, що це нормальна, цивілізована, відкрита для світу країна. Насправді – це брехня! Цинізму Росії немає меж. Вона продовжує брехати, вбивати і знущатись над людською гідністю.Поки ви будете дивитися футбольні матчі, вона продовжить вбивати українців на Донбасі, як вона робить це щотижня, щодня вже п’ятий рік поспіль, розв’язавши там безпідставну і підлу війну проти України", - заявив Собко.

Він нагадав, що Росія бреше щодо збивання рейсу МН17 на Донбасі. Влада країни також заперечує відношення до вбивств критиків Кремля і журналістів за кордоном, присутність військ в Україні та Сирії, а також втручання у вибори в інших країнах.

Полковник також розповів про майже 70 в'язнів, незаконно утримуваних в російських в'язницях, і про голодування режисера Олега Сенцова.

"Олег голодуватиме навіть тоді, коли ви будете насолоджуватися футболом, так як думає, що його смерть - єдиний шанс привернути увагу світу до справжньої сутності репресивної і тоталітарної Росії. У Росії немає ніякої чесної гри. Росія вбиває і бреше", - зазначив Собко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент РФ Володимир Путін прокоментував питання письменника-терориста Захара Прілепіна про настання ВСУ під час ЧС-2018.