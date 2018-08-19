МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Денис Драгунський
Денис Драгунський
Всі статті автора

Циничное безобразие СССР: разоблачение по-предательски

3.4тЧитати новину російською

НА ТЕМЫ МОРАЛИ. ПЕРЕБЕЖЧИК ГУЗЕНКО.

5 сентября 1945 года шифровальщик посольства СССР в Канаде Игорь Гузенко, 26 лет, с ребенком и беременной женой, а также с папкой в 109 совершенно секретных документов ушел из дому и сдался канадской службе безопасности. Информация, которую он передал, позволила выявить более 20 "атомных шпионов" СССР. Говорят, правительства "союзников" были в шоке. Они сначала даже не хотели верить такому циничному безобразию - тем более что в годы войны американские и британские шпионы против СССР не работали. Союзники ведь!

(В скобках заметим, что его непосредственный начальник полковник Заботин тут же тайно покинул Канаду - и в Москве был судим и посажен за этот провал).

Гузенко называли чуть ли не виновником Холодной войны. А и то верно: не выдай он эту шпионскую сеть, союзники и далее бы целовались-обнимались с СССР, а тот бы спокойно потрошил их военные, научные и какие хотите секреты...

Но не в том дело. Каковы были мотивы Гузенко?

Он прибыл в Канаду в 1943 году. До этого он воевал, был радистом и тоже кем-то вроде шифровальщика на фронтах. Происхождение - самое простое, из рабочих.

Итак - почему? Он был завербован? Нет, конечно. Против этой гипотезы говорит тот факт, что его не сразу приняли. Он 5-го сентября направился в полицию, потом в газету, потом в Минюст, и его отовсюду прогоняли, не веря ни ему, ни его документам. И только после того, как кандская полиция отследила погром в его квартире (он жил вне посольства), увидела, как там посольские устроили настоящий обыск - ему поверили и взяли под охрану. То есть вербовка не проходит.

Новини
Арест Путина

Еще одна версия - ему просто очень нравилось в Канаде. Якобы (но это лишь предположение) его собирались в плановом порядке отзывать домой, а он хотел и дальше жить в уютной богатой стране. Дескать, не маячил бы конец командировки, он так и работал бы на СССР, живучи в Канаде - благодать!

Все может быть.

Но, может быть, он резко и трагически разочаровался если не в своей родине, то уж в своем правительстве - точно. Он был на фронте, видел американскую помощь, ел тушенку и слышал про героические конвои - и вдруг стал свидетелем такого, мягко говоря, свинства. Они нам самолеты, студебеккеры и еду, а мы таскаем их военно-научные секреты. Может быть, в простом рабочем парне, радисте-фротновике, возмутилось исконное русское чувство справедливости, исконная народная брезгливость к подлецам?

Не знаю, ничего не знаю. Конечно, скажут, что все это глупая лирика на пустом месте, дешевая достоевщина, а на самом деле он подонок, негодяй и морально растленный тип. Одним словом, предатель.

Все может быть. Но тогда "кембриджская пятерка", все эти кимы филби и как их там еще - тоже подонки, негодяи и морально растленные типы. Одним словом, предатели.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Денис ДрагунськийДенис Драгунський
Об'єкти
СРСРІсторія
Джерело
Джерело:Facebook Дениса Драгунского
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
1
Смішно
13
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
скорее да ,колбаса все решила и тушенка,вот и мне было бы пох.й.да за прошлые четыре с половиной года ,спасибо революции и ее в рот смачным реформам проеб четвертак добрый в персчете на капусту...то и против тоже еврошняги,но не только по этому,глядиш вокруг ,а многие за это время подогрелись ,автопарк поменяли.жилищную проблему кардинально решили,так что ,тут или все должныи.хуй сосать синхронно или тогда будем делить,а так нахй надо ,у европатриотов ебачи в фотграфию.не влазят.суспильни активисты щеками из экрана вываливаются.да поткурортам шастають,а тот хто батрачил всю жизнь,писю сербает,поэтому так ,в закон матнихай!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Олег
Олег
Semizalupiv Opanas, ну и рот у тебя! Столько штук влазит, а ты не, а ты ртом всё срёш да срёш.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги