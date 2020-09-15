В Україні наживаються на тестах на COVID-19: чому ціни кардинально різняться й де здати аналіз дешевше

Поки в державних поліклініках і лікарнях України пацієнти тижнями чекають результатів безкоштовних ПЛР-тестів на COVID-19, приватні клініки підвищують ціни на свої послуги. Вартість тесту в лабораторії часом у десять разів вища від самих витратних матеріалів для проведення аналізу.

Детальніше про те, як накручують ціни на дефіцитні аналізи, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Займають чергу з 6 ранку

В Україні ціна ПЛР-тесту на коронавірус коливається від 715 до 2800 грн. Так, наприклад, у столиці тільки дві лабораторні мережі проводять дослідження за "мінімальною ціною" – це ДНК-Лабораторія і Hikolab. У Києві в кожної з них є по кілька точок, де щоранку збираються сотні охочих здати тест.

Щоб дешевше здати тест, українці шикуються в черги

"Я прийшла сюди о 6 годині ранку. І вже стояла черга. Постійно під'їжджають на таксі люди з валізами. Вони повертаються з морів і не хочуть два тижні сидіти на самоізоляції. Цілими сім'ями стоять ті, хто тільки збирається на відпочинок", – розповідає OBOZREVATEL жінка, яка виявилася в черзі на Шулявці біля ДНК-лабораторії.

Порожні лікарні й високі ціни

А ось в інших лабораторіях черг практично немає, оскільки ціна там стартує від 1500 грн, наприклад, у "Ділі" на вул. Ярославів Вал у Києві. Роблять тест так само, як і в більш дешевих конкурентів, – спеціальною паличкою беруть мазок із носа й горла.

Там, де тест коштує дорого, черг немає

У Evrolab ціна на ПЛР-тест становить від 1865 до 2865 грн, в клініці ADONIS – від 1300 до 1600 грн. До речі, в Бельгії здати тест можна за 46 євро (1518 грн), в Америці – 100-200 доларів (2800-5600 грн), у Німеччині – 174 євро (5745 грн), у Франції – 54 євро (1782 грн).

На високі ціни скаржаться українці. "У мене онкологія, і двічі в місяць мені потрібно лягати в лікарню на процедури. І щоразу мені потрібно здавати тест на коронавірус, інакше мене не приймуть. І так усі гроші йдуть на ліки, так ще й тест. Доводиться по 2-3 години відстоювати в чергах, щоб здати аналіз дешевше. Коли все це вже закінчиться?" – обурюється киянка Катерина.

Здати аналіз безкоштовно через сімейного лікаря також та ще історія. "Мені потрібно було лягати в лікарню, в запасі було ще три дні. Однак сімейна лікарка сказала, що чекати результату доведеться не менше ніж тиждень. Лабораторія завантажена настільки, що навіть для операції люди чекають результатів по кілька днів. Тому пішла в приватну лабораторію й заплатила гроші", – розповідає OBOZREVATEL киянка Марія Вовченко.

У самих лікарнях зараз мало пацієнтів. Наприклад, в ендокринологічної лікарні в Києві, де раніше потрібно було записуватися в чергу, щоб лягти на обстеження, зараз половина ліжок пустує. Лікарі пояснюють, що люди не хочуть платити за тести й чекають кращих часів.

Ціна примірника – від 82 до 140 грн

Ми обдзвонили кілька фірм, які торгують спеціальними наборами реагентів для діагностики коронавірусу методом ПЛР, і з'ясували, що ціна одного тесту складає всього 100-140 гривень.

Набір реагентів для аналізу коштує копійки

Наприклад, у компанії ІнтерЛабСервіс нам запропонували набір, у який входить 50 тестів за ціною 7 тисяч гривень. Це по 140 грн за тест. У компанії "Бест Україна" в один набір за ціною 7900 грн входять 96 тестів, виходить майже по 83 грн за тест.

Старша наукова співробітниця Інституту молекулярної біології НАН України Оксана Півень пояснює, що входить у сам процес проведення аналізу. "Необхідний прилад, за допомогою якого проводять аналіз. Значить, потрібно в вартість врахувати амортизацію цього приладу. Крім цього, необхідний так званий одноразовий пластик – пробірочку, носики на самплери (автоматичні дозатори). Пакет носиків коштує від 2 до 5 тисяч гривень. На кожну реакцію вам доведеться витратити щонайменше три носики.

Також необхідно враховувати амортизацію самплерів, які теж виходять з ладу. Сюди ж входять реагенти. Хтось працює на російських дешевих реагентах, хтось на дорогих. Потрібні стерилізатори для оброблення поверхонь. Поверхня оброблюється ультрафіолетом, значить, додається амортизація обладнання. Не забувайте про електроенергію й оплату праці людини, яка проводить цей аналіз. Це співробітник із вищою спеціальною освітою. І кожна приватна лабораторія закладає свою маржу. Хтось використовує ситуацію, хтось ні, це потрібно вже питати в них", – говорить OBOZREVATEL Півень.

Ціни завищені?

Олександр Гриневич, ексдиректор Центру грипу України, каже, що в ціну тесту на коронавірус входить кілька складових.

"Це вартість обладнання, яке використовують в лабораторії. І це не стілець і стіл, звичайно. Тут повинні бути спеціальні ампліфікатори (прилади, що забезпечують періодичне охолодження й нагрівання пробірок із точністю до 0,1 градуса. – Авт.). Усе повинно перебувати у відповідних умовах, оскільки це робота з небезпечним біологічним матеріалом. І, звичайно, кожна лабораторія хоче мати прибуток. Хоча я з вами згоден, ціни завищені", – зазначив він.

За словами експерта, боротися з цим важко, оскільки різні лабораторії мають різні рівні захисту персоналу, і ціна може варіюватися. "Також ціна залежить і від виробника тесту. Оскільки одні тести можуть використовуватися на одних приладах, а для тестів інших виробників обладнання доведеться докуповувати", – говорить Гриневич.

Лабораторії хочуть мати прибуток

Лікар-інфекціоніст Сергій Крамарєв додає, що ціна залежить і від виробника наборів для тестів. "Одна справа Німеччина, інша – Китай або Південна Корея. Також враховується й вартість обладнання для проведення тестів. Наприклад, у нас в інфекційній лікарні обладнання було закуплено перед карантином за допомогою спонсорів. Воно займає дві кімнати й коштувало мільйони. До того ж там дотримується повна стерильність і на все це потрібні додаткові витрати", – пояснює Крамарєв.