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"Ціни — просто жесть!" Кримчани поскаржилися на життя при Росії

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Жителі окупованого Росією Криму поскаржилися на високі ціни і недостатній рівень зарплат і пенсій.

Як передає ВВС, люди незадоволені тим, що багато товарів на півострові коштують, як у Москві. "Російські ціни— просто жесть", "Божевільні, дикі", — скаржаться місцеві.

Також жителі незадоволені рівнем зарплат і пенсій. Наприклад, у Феодосії середній заробіток становить 16 тисяч рублів (6,7 тисячі гривень). За їхніми словами, на такі гроші в Криму прожити неможливо.

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"Хтось влітку заробляє на здачі житла туристам, хтось їздить на заробітки. Але якщо брати сім'ю без додаткової нерухомості і бізнесу, то для виживання потрібно ішачити удвох",— розповіла місцева мешканка Наталія.

При цьому деякі жителі так і не бачать проблем у зростанні цін, стверджуючи, що їх цілком влаштовує рівень життя за російської окупації.

Анексія Криму

Анексія Криму

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Як повідомляв OBOZREVATEL, окуповані Крим і Севастополь побили рекорди за кількістю закритих бізнесів.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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