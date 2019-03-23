Цимбалюк розгромив Медведчука і Бойка за візит до "любих друзів" в Москву

Журналіст Роман Цимбалюк висміяв неефективність візиту в Москву глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука і кандидата в президенти Юрія Бойка до прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва і глави "Газпрому" Олексію Міллеру.

Журналіст згадав в Facebook слова Медведчука про обмін полоненими між Україною і Росією, який заявив, що переговори блокує Володимир Путін через те, що не хоче брати участь у виборчій кампанії чинного українського президента.

"Медведчук публічно говорить, що вирішення питання війни і миру знаходиться в Кремлі. Мало того, він говорить, що не тільки знає, де ключ від світу, він знає де двері з замковою щілиною, від якої цей ключ. 5 років війни. Останній обмін був в грудні 2017 року! Це що ж виходить: Медведчук просто погано працює, не може домовитися зі своїм кумом навіть з цього гуманітарного питання", - написав журналіст.

"Тепер дует Медведчук-Бойко поїхав до Москви "за газ домовлятися". Причому поїхав до Медведєва, який ці питання не вирішує. Хтось може серйозно ставитися до таких "планів-аеропланів", якщо адепти "миру" і "економічного відродження відносин з РФ" на ділі не можуть нічого вирішити зі своїми "дорогими російськими друзями", - задався питанням Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні різко відреагували на візит Бойко і Медведчука в Росію, пообіцявши їм "приємну" зустріч.

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