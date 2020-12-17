Цимбалюк потролив пропагандистів із "ДНР" перед конференцією Путіна

Український журналіст Роман Цимбалюк перед пресконференцією президента Росії Володимира Путіна в кулуарах потролив пропагандистів з окупованого Донецька.

На своїй сторінці у Facebook він розповів, що спільники окупантів подарували йому коробку цукерок. Цимбалюк, зі свого боку, у відповідь заявив, що дочекається можливості привезти їм українські солодощі у звільнене від російських терористів місто.

Роман Цимбалюк з пропагандисткою з "ДНР". Facebook Романа Цимбалюка

"Зустрів людей з Донецька – подарували цукерки "Вечірній Донецьк". Хотів віддаруватися "Вечірнім Києвом", але поставки Roshen (до Росії. – Ред.) не здійснюються з 2014 року. Мило поспілкувалися, Олена здивувалася, що Путін публічно завжди говорить про те, що Донбас – це Україна. Так що прийде час, і цукерки з вільної України привезу у вільний Донецьк", – написав журналіст.

Нагадаємо, у 2019 році Цимбалюк посварився з пропагандистами з ОРДЛО перед пресконференцією Путіна. Так, він розлютив рупорів окупантів питанням про те, як поживає український Донецьк під владою бойовиків. Крім того, український журналіст нагадав спільникам країни-агресора про неминучу відповідальність за колабораціонізм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пресконференція Путіна 17 грудня – вже 16 за рахунком за час його правління. Вперше вона пройде в онлайн-форматі через COVID-19. На неї акредитували 774 журналісти, що в 2,5 рази менше, ніж у 2019 році.