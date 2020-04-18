У непростий час, коли в світі лютує пандемія коронавируса, Росія займається активною роздачею свого громадянства. Причому отримують його, в основному жебраки.

Цей факт із сарказмом розніс на своєму Youtube-каналі кореспондент "Уніан" у Москві Роман Цимбалюк. Він прокоментував ухвалене раніше скасування держмита для громадян "Л/ДНР" при отриманні російського громадянства. У нелегітимній Держдумі цей крок аргументували тим, що така сума непосильна для жителів Донбасу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Ось воно! Це ж підсумок російської окупації! Тепер цей регіон просто вкинули в таку убогість, що люди не можуть заплатити (навіть якщо їм знадобиться цей російський аусвайс, 3500 рублів). Знаєте, що цікаво?! Це ж всього лише 50 євро, але тепер Донбас цю суму потягнути не може, а були ж часи, коли він був економічною столицею України", – наголосив Цимбалюк.

Роман Цимбалюк Скрін відео

"Поки російські паспорти не будуть масово впарювати на території сусідніх держав, хоча цікаво, як би на це відреагували в Білорусі, Казахстані тощо", – зазначив журналіст.

"І взагалі, хто сказав, що російський паспорт дає якісь особливі можливості? Можливо, частину мозку замінять георгіївськими стрічками", – постібався Цимбалюк.

Також він зазначив, що люди, які вже встигли переїхати в Росію, можуть отримати російські паспорти за спрощеною системою, не відмовляючись свого попереднього громадянства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нелегітимна Держдума Росії ухвалила в першому читанні і в цілому закон, який спростить отримання російських паспортів жителями терористичних "Л/ДНР". Зокрема, вони будуть звільнятися від сплати держмита при отриманні громадянства країни-агресора.