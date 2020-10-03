Цимбалюк посперечався з російським журналістом через війну в Україні. Відео

Український журналіст Роман Цимбалюк влаштував суперечку з російським колегою Яковом Широковим через війну на Донбасі, розв'язану Росією.

Дискусія між ними відбулася в ефірі радіостанції "Ехо Москви". Все почалося з того, що ведучий висловив думку, ніби слова "російська окупація" стали штампом (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це факт. Потрібно називати речі своїми іменами. Там російський прапор, там російська військова присутність. Запропонуйте термін тому, що влаштувала Росія на сході України? І це триває. Це що, не російська окупація?" – заперечив йому Цимбалюк.

Однак Широков продовжував стояти на своєму і додав, що правильний термін для позначення того, що відбувається на сході України, придумають через 50-100 років.

"Ми можемо оперувати різними термінами: для нас це "конфлікт на Донбасі", "територія самопроголошених республік", – сказав російський журналіст.

Цимбалюк, зі свого боку, нагадав опоненту, що таким способом він фактично виводить за дужки Російську Федерацію, що абсолютно некоректно.

"Поки 50 років не минуло, а тільки шість повних, давайте я все ж таки дотримуватимуся терміна, близького до того, що відбувається на землі. Конфлікт на кухні може бути, а це не конфлікт, це – війна", – наголосив він.

Широков, сказавши, що кожен залишиться при своїй думці, спробував перевести розмову в жарт і додав, що йому більше імпонує термін "їхтамнєти". Але Цимбалюк усе ж завершив суперечку черговим нагадуванням, що Росія – це окупант.

"Я вірю в російську армію і знаю, що це не банда. Не можуть "їхтамнєти" з російською зброєю і зенітно-ракетними комплексами вирушати в іншу країну. Такого не буває. Вони виконують накази", – підсумував український журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ефірі радіо "Ехо Москви" Цимбалюк висловив упевненість у тому, що Росія не хоче виплачувати компенсації родичам жертв катастрофи МН17, оскільки це одразу ж підтвердить її причетність до війни на Донбасі.