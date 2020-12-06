Цимбалюк назвав головну відмінність Києва від Москви

Мирослав Семенюк Суспільство 14:07, 6.12.2020 Оновлено: 14:16, 6.12.2020

Столиці України і Росії відрізняються тим, що в Києві відчувається дух свободи, а в Москві "пахне імперським духом".

Як заявив в інтерв'ю "Телеграфу" спеціальний кореспондент УНІАН у Москві Роман Цимбалюк, у столиці РФ все підкреслює, що "тут є цар, тут купа бабок, моднячі лавочки в парках, мармурові бордюри".

За його словами, останні років 10 мер Сергій Собянін робить із Москви красиву вітрину Росії, щоб "не гірше, ніж у Європі".

"Велосипедні доріжки, цифровізація, десятки станцій метро будують, або вже побудували тощо. Якщо порівнювати дві столиці, то і там, і там кидають недопалки на вулиці, просто в Москві їх швидше прибирають", – зазначив Цимбалюк.

Він підкреслив, що Київ – це "інша планета".

"В українській столиці дійсно витає ця свобода в повітрі. Хоча самі кияни це навряд чи помічають", – стверджує журналіст.

На його думку, Київ і Москва – два різні простори, які не піддаються порівнянню.

"Якщо говорити про перспективу – про дітей, то якщо ти хочеш, щоб з твого чада виростили "юнармійців" – це Москва, у нас же в Києві такого абсурду немає. Але і бордюрів мармурових у центрі Києва теж немає", – завершив Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Роман Цимбалюк влаштував суперечку з російським колегою Яковом Широковим через війну на Донбасі, розв'язану Росією.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Український лікар пояснив, чому температуру 37 потрібно збивати

Шахраї пропонують українцям до 50 тис. грн від Зеленського: як не стати жертвою обману

У мережі показали Володимирський узвіз у Києві з трамваями. Унікальні фото

Частина міністрів у Кабміні втратить повноваження: з 6 грудня набере чинності новий закон

$40 за iPhone 12: кума Баканова звинуватили у кришуванні контрабанди техніки Apple