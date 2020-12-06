Цимбалюк назвав головну відмінність Києва від Москви

Столиці України і Росії відрізняються тим, що в Києві відчувається дух свободи, а в Москві "пахне імперським духом".

Як заявив в інтерв'ю "Телеграфу" спеціальний кореспондент УНІАН у Москві Роман Цимбалюк, у столиці РФ все підкреслює, що "тут є цар, тут купа бабок, моднячі лавочки в парках, мармурові бордюри".

За його словами, останні років 10 мер Сергій Собянін робить із Москви красиву вітрину Росії, щоб "не гірше, ніж у Європі".

"Велосипедні доріжки, цифровізація, десятки станцій метро будують, або вже побудували тощо. Якщо порівнювати дві столиці, то і там, і там кидають недопалки на вулиці, просто в Москві їх швидше прибирають", – зазначив Цимбалюк.

Він підкреслив, що Київ – це "інша планета".

"В українській столиці дійсно витає ця свобода в повітрі. Хоча самі кияни це навряд чи помічають", – стверджує журналіст.

На його думку, Київ і Москва – два різні простори, які не піддаються порівнянню.

"Якщо говорити про перспективу – про дітей, то якщо ти хочеш, щоб з твого чада виростили "юнармійців" – це Москва, у нас же в Києві такого абсурду немає. Але і бордюрів мармурових у центрі Києва теж немає", – завершив Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Роман Цимбалюк влаштував суперечку з російським колегою Яковом Широковим через війну на Донбасі, розв'язану Росією.