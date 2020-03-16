Цілують ікони та причащаються з однієї ложки: як парафіяни українських церков "дотримуються" карантину. Фото

Парафіяни православних церков України відвідали недільну службу 15 березня, незважаючи на введений карантин через коронавірус.

Як повідомляє "Бабель", було багато людей на службах як у храмах Православної церкви України, так і Української православної церкви Московського патріархату (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Віряни, як і зазвичай, причащалися з багаторазового посуду, цілували хрести та ікони.

"Один чоловік цілує, кашляє та цілує ще раз. Відразу за ним у черзі на поклоніння жінка з дівчинкою років семи. Вона підходить і рукою нахиляє голову дівчинки до скла – та цілує", – описало видання один епізод.

У залі періодично хтось чхав або кашляв, але на це ніхто не звертав уваги.

"Бог створив все, так чи не створив Бог вірус, щоб послати нам випробування? Тому що ми перестали ходити до церкви, говорити з Богом", – сказав у проповіді предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні виявили вже 5 випадків зараження коронавірусом. 16 березня стало відомо про двох інфікованих пацієнтів у Чернівецькій області.

13 березня в Радомишлі від коронавірусу померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі.

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