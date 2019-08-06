"Цілковита розруха!" Наслідки "русского міра" в "ДНР" потрапили на фото

Ситуація зі сміттям у "Донецькій Народній Республіці" стала катастрофічною, проте окупаційна влада закриває очі на гори відходів.
Про це написав у Twitter український журналіст Денис Казанський, показавши підтверджувальні фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Добре в "республіці". Народна влада дбає про народ Донбасу", – жахнувся він.
"ДНР"
Twitter Дениса Казанського
"ДНР"
Twitter Дениса Казанського
Так, місцеві жителі масово поскаржилися на гори сміття в окупованому Харцизьку. "Місто з кожним днем перетворюється на звалище", "Дихайте глибше, дорогі мешканці", "Сміття на вулиці починається зі сміття в голові", – написали вони в соцмережах.
Twitter Дениса Казанського
Twitter Дениса Казанського
Twitter Дениса Казанського
Інші користувачі приєдналися до дискусії під постом Казанського.
"Ще років 5 такого "розвитку" в лугандоні і вже сама Україна відмовиться приймати їх назад. Там буде цілковита розруха з озлобленим і з промитими мізками населенням", "Красиво, душевно!" – написали в коментарях.
Добре в "республіці". Народна влада дбає про народ Донбасу pic.twitter.com/2pl8NKAubK- Денис Казанський (@den_kazansky) August 6, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому Харцизьку вже скаржилися на проблеми зі сміттям. За словами місцевих жителів, проросійський мер розвалив комунальне господарство міста.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".