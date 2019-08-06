"Цілковита розруха!" Наслідки "русского міра" в "ДНР" потрапили на фото

Ситуація зі сміттям у "Донецькій Народній Республіці" стала катастрофічною, проте окупаційна влада закриває очі на гори відходів.

Про це написав у Twitter український журналіст Денис Казанський, показавши підтверджувальні фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Добре в "республіці". Народна влада дбає про народ Донбасу", – жахнувся він.

"ДНР" Twitter Дениса Казанського

"ДНР" Twitter Дениса Казанського

Так, місцеві жителі масово поскаржилися на гори сміття в окупованому Харцизьку. "Місто з кожним днем перетворюється на звалище", "Дихайте глибше, дорогі мешканці", "Сміття на вулиці починається зі сміття в голові", – написали вони в соцмережах.

Twitter Дениса Казанського

Twitter Дениса Казанського

Twitter Дениса Казанського

Інші користувачі приєдналися до дискусії під постом Казанського.

"Ще років 5 такого "розвитку" в лугандоні і вже сама Україна відмовиться приймати їх назад. Там буде цілковита розруха з озлобленим і з промитими мізками населенням", "Красиво, душевно!" – написали в коментарях.

Добре в "республіці". Народна влада дбає про народ Донбасу pic.twitter.com/2pl8NKAubK - Денис Казанський (@den_kazansky) August 6, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому Харцизьку вже скаржилися на проблеми зі сміттям. За словами місцевих жителів, проросійський мер розвалив комунальне господарство міста.

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