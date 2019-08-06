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"Цілковита розруха!" Наслідки "русского міра" в "ДНР" потрапили на фото

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Ситуація зі сміттям у "Донецькій Народній Республіці" стала катастрофічною, проте окупаційна влада закриває очі на гори відходів.

Про це написав у Twitter український журналіст Денис Казанський, показавши підтверджувальні фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Добре в "республіці". Народна влада дбає про народ Донбасу", – жахнувся він.

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"Украли ці гроші самі": "ДНР" підловили на нахабній брехні

"ДНР"

"ДНР"

Twitter Дениса Казанського

"ДНР"

"ДНР"

Twitter Дениса Казанського

Так, місцеві жителі масово поскаржилися на гори сміття в окупованому Харцизьку. "Місто з кожним днем перетворюється на звалище", "Дихайте глибше, дорогі мешканці", "Сміття на вулиці починається зі сміття в голові", – написали вони в соцмережах.

"Цілковита розруха!" Наслідки "русского міра" в "ДНР" потрапили на фото

Twitter Дениса Казанського

"Цілковита розруха!" Наслідки "русского міра" в "ДНР" потрапили на фото

Twitter Дениса Казанського

"Цілковита розруха!" Наслідки "русского міра" в "ДНР" потрапили на фото

Twitter Дениса Казанського

Інші користувачі приєдналися до дискусії під постом Казанського.

"Ще років 5 такого "розвитку" в лугандоні і вже сама Україна відмовиться приймати їх назад. Там буде цілковита розруха з озлобленим і з промитими мізками населенням", "Красиво, душевно!" – написали в коментарях.

"Цілковита розруха!" Наслідки "русского міра" в "ДНР" потрапили на фото
"Цілковита розруха!" Наслідки "русского міра" в "ДНР" потрапили на фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому Харцизьку вже скаржилися на проблеми зі сміттям. За словами місцевих жителів, проросійський мер розвалив комунальне господарство міста.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ДНР
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Пока якобы журналисты будут писать - "лугандон", очень сомневаюсь, что людям захочется "под крылышко" Киева.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Чем ситуация с мусором в ДНР отличается от аналогичной ситуации в самой древней стране Земли?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
И вот такую фигню шумерам льют в уши каждый день)))))) всякие роксоланы и иже с ними
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