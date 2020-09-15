Головного педіатра Львова вбив COVID-19: ексклюзивні подробиці

У Львові від коронавірусу помер відомий лікар, головний спеціаліст управління охорони здоров'я Львівської міської ради 60-річний Богдан Остальський. Цілий місяць лікарі боролися за його життя, але так і не змогли перемогти.

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Лікарі забрали мобільний

Богдан Остальський лікувався від коронавірусу в пульмонологічному центрі у Львові. Як розповів нам Андрій Ципук, його колишній колега з Новороздільської міської лікарні, де починав свою лікарську практику Остальський, перший час їм вдавалося зв'язуватися з Богданом Романовичем по телефону.

Богдан Остальський. 24 tv

"Ми розмовляли з ним, цікавилися його самопочуттям. Спочатку все було начебто нормально. А вже з 29 серпня його перевели в реанімацію. І ми не могли з ним зв'язатися. Телефонували його першій дружині Ірині. Вона і розповіла, що лікарі самі забрали в нього мобільний телефон, тому що дуже багато людей зв'язувалися з ним", – згадує Ципук.

Богдану Романовичу ставало трохи ліпше і здавалося, що небезпечна хвороба відступає. Але потім його стан погіршувався. Незважаючи на всі зусилля лікарів і рідних, Богдан Остальський помер 13 вересня. Друзі вважають, що він міг заразитися COVID-19 на роботі.

"Де він міг підхопити коронавірус – важко сказати. Але навіть під час карантину він продовжував працювати, виконувати свої обов'язки, зустрічатися з людьми", – говорить Ципук.

Починав дільничним дитячим лікарем

Лікар Остальський починав працювати у звичайній міській лікарні в Новому Роздолі на Львівщині. Був дільничним дитячим лікарем, а потім завідувачем дитячою консультацією. Багато мешканців цього містечка пам'ятають його.

Богдан Остальський. 24 tv

"Він дійсно був хорошим лікарем, навіть дуже хорошим. Коли він ще працював у Новому Роздолі, то мої батьки з ним дружили. Я була маленькою, і він часто мене лікував", – розповіла нам місцева мешканка Роксолана.

"Він був одним із перших педіатрів, який відвідав мого новонародженого синочка в Новому Роздолі, де я опинилася після Чорнобильської катастрофи. Він дуже мене підтримував. Вдячна йому за все", – написала ще одна місцева жителька Ольга Купрієнко.

"Його любили маленькі пацієнти і поважали батьки. Адже дитячий лікар завжди має справу відразу з двома пацієнтами – дитиною і мамою. Малюк нічого ще не може сказати, а мама хоче відразу все знати. І він умів знайти підхід до них", – згадує Ципук .

Коронавірус

Багато хто відзначає рідкісну інтелігентність Остальського, вміння поважати старших, а головне здатність вчитися і використовувати свої знання в роботі.

"Він був душею компанії, цінував дружбу і завжди був готовий прийти на допомогу, навіть якщо допомогти було складно. Та й коли він поїхав до Львова, працював у "Охматдиті", заступником головного лікаря 5-ї міської поліклініки, і в управлінні охорони здоров'я Львова, я завжди міг з ним зв'язатися і порадитися з професійних питань. Він ніколи не відмовляв у дружній пораді", – говорить Ципук.

В управлінні охорони здоров'я Львівської міськради, де Остальський пропрацював останні 13 років, говорять про нього як про людину, яка вміла знайти вихід з конфліктної ситуації і вирішував найскладніші питання.