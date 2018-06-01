Цілі полчища: популярний український курорт атакували комахи

Після шторму, що затопив Кирилівку Запорізької області, курортне селище накрили полчища комарів.

У мережі з'явилося відео з неймовірною кількістю комах. При цьому автор ролика запевнив, що ці комарі не несуть небезпеки людям, і це звичайне явище для цієї пори року, передає ria-m.tv.

"Комар-дзвінець в народі комар-одноденка. Для людей вони не є небезпечними. Кров не п'ють. Така стихійна навала відбувається 1-2 рази в кінці травня. Наступного дня їх підмітають і далі все гаразд", - пише Володимир М.

При цьому, де саме було відзнято відео, автор не повідомив.

У той же час люди, що перебувають у курортному селищі, його слова категорично спростовують і кажуть, що нічого подібного ні на косах, ні в центрі селища немає. За їхніми словами, без комарів, звісно, "не обходиться", але їхня кількість нітрохи не більша, ніж зазвичай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися сумні фото популярного курорту у Криму.