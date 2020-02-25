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25 лютого • оновлено в 07:16
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Циклони відступають: синоптики пообіцяли потепління в Україні

2.8т
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В Україні у вівторок, 25 лютого, трохи потеплішає. Опади очікуються в основному в західних регіонах.

Однак, як передає Укргідрометцентр, місцями все ще буде вітряно з поривами до 7-12 метрів на секунду. У західних областях невеликий дощ, а на інших територіях буде похмуро, опади малоймовірні.

Погода в Україні

Погода в Україні

Ілюстрація

Вдень – від +3 до +9, на Півдні і частини Заходу - від +5 до 9, а на Закарпатті та Прикарпатті у вівторок прийде потепління (+8 +11).

Погода в Києві 25 лютого буде хмарною, без істотних опадів. Стовпчики термометрів днемподнімутся до +4 ... +6°. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Циклони відступають: синоптики пообіцяли потепління

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні поступово відбувається зміна кордонів зими, в результаті чого березень і початок квітня стануть "зимовими місяцями".

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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